An Greizer Kindergarten randaliert

Greiz. Die Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Juri-Gagarin-Straße in Greiz rief am Dienstagvormittag die Greizer Polizei um Hilfe. Gegen 9 Uhr stellte sie fest, dass, offenbar am Wochenende unbekannte Täter am Kindergarten randaliert hatten.

Insgesamt 15 Zaunslatten der Umfriedung des Kindergartens am Fußweg zwischen H.-Mann-Ring in Richtung Juri-Gagarin-Straße/Clara-Zetkin-Straße rissen die Unbekannten heraus und beschädigten diese.

Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt nun zur Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

