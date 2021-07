Anbau an Kindergarten wächst

Die Arbeiten am lange erwarteten Anbau an den Kindergarten in Mohlsdorf gehen weiter voran.

Mohlsdorf. Die Arbeiten am lange erwarteten Anbau an den Kindergarten in Mohlsdorf gehen weiter voran. Nun wurden mit dem Dachstuhl die ersten Arbeiten am Dach vorgenommen. Nötig wurde der Anbau, weil der Platz im Kleinkindbereich seit Jahren nicht mehr ausreicht. Bereits seit 2013 gibt es für Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Ein- bis Dreijährige, der nur durch Ausnahmegenehmigungen erfüllt werden konnte. Auch der Brandschutz war im bestehenden Gebäude veraltet. Gestartet waren die Arbeiten im Oktober 2020. Kosten sollen sie (inklusive Einrichtung) rund zwei Millionen Euro. Darin enthalten sind Fördermittel.