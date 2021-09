Andreas Schirneck spielt im „Monte Carlo“ in Mohlsdorf

Andreas Schirneck tritt am Samstag in Mohlsdorf auf.

Mohlsdorf. Der Musiker präsentiert Perlen des Folkrocks.

Andreas Schirneck ist am Samstag, 4. September, im Monte Carlo in Mohlsdorf zu erleben und präsentiert sein Programm „Perlen des Folkrock“.

Der Thüringer Folkbarde und Weggefährte von Klaus Renft war in den vergangenen Jahren immer wieder in diversen Duo-Projekten auf Tour, so mit dem Stuttgarter Gitarristen Wolfgang Keune oder an der Seite des britischen Blues-Veteran John Kirkbride.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diesmal macht Schirneck mit einem seiner Solo-Programme Station in Mohlsdorf. Er liefert Folk-Klassiker, wobei seine Vorliebe für die Musik von Neil Young nicht zu überhören ist. Aber auch Stücke von Tom Petty, Bob Dylan, Rio Reiser, Renft, Cat Stevens oder Crosby, Stills & Nash sowie eigene Songs aus seinen jüngsten Alben sind im Gepäck.

Dabei verzichtet Schirneck auf technische Spielereien wie Halbplaybacks oder Drum-Computer. Er lässt in seinen Konzerten die Tradition der Singer/Songwriter der Siebziger wieder aufleben und zelebriert die Songs in der klassischen Besetzung Gesang, Gitarre und Mundharmonika.

Die Veranstaltung am Samstag, 4. September, findet statt im Biergarten des „Monte Carlo“ in der Raasdorfer Straße 11 in Mohlsdorf und beginnt um 18.30 Uhr.

Reservierungen sind noch möglich unter Telefon 0160/90 62 08 30.