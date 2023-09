Zu einem Brand wurde am Samstag die Feuerwehr gerufen - am Ende handelte es sich beim bemerkten Rauch als Folge angebrannten Essens.

Angebranntes Mittagessen sorgt für Feuerwehreinsatz in Greiz

Greiz. Der vermutete Wohnungsbrand bestätigte sich nach Eintreffen der Feuerwehr nicht.

Am Sonnabend ereilte die Stützpunktfeuerwehr und sechs Ortsteilfeuerwehren, Polizei, Notarzt und Rettungsambulanz ein Notruf aus dem Heinrich-Mann-Ring am Reißberg. Rauch schlage aus einem Fenster eines Neubaublocks, der Rauchmelder habe ausgelöst, hieß es in der Notrufmeldung. Der vermutete Wohnungsbrand bestätigte sich jedoch nach Eintreffen der Feuerwehr nicht. Ursache war ein angebranntes Essen auf dem Herd.

Der Verdacht auf Rauchvergiftung zweier Personen hatte sich ebenfalls nicht bestätigt.