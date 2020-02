Greiz/Gera. Im August wurde in die Grundschule in Pohlitz eingebrochen. Nun stand ein Greizer vor Gericht. Eine Wasserflasche spielte eine besondere Rolle.

Angeklagter bestreitet Einbruch und gibt ihn dann zu

Rund anderthalb Jahre ist es her, dass im August 2018 in die Grundschule Pohlitz eingebrochen wurde. Dabei wurde ein Tresor entwendet, in dem 2000 Euro Speisegeld lagen und eine EC-Karte, mit der später noch einmal 1500 Euro abgehoben wurden. Nun musste ein mutmaßlicher Täter vor dem Amtsgericht in Gera antreten.

Zu einer Verurteilung kam es aber nicht, da der Angeklagte – ein derzeit arbeitsloser und vorbestrafter Greizer, der zugab auch Alkohol- und Drogenprobleme gehabt zu haben – zuerst widersprüchliche Angaben zu seiner Beteiligung machte und dann einen Bekannten für die Tat verantwortlich machte. Ein früheres Verfahren gegen diesen war eingestellt worden, nun soll er noch einmal geladen werden. Ein Wasserflasche stand im Mittelpunkt der Befragung des Angeklagten. Sie hatte man im Büro der Sekretärin mit DNA-Spuren des Greizers, der derzeit wieder im Gefängnis sitzt, gefunden. Die Begründung des Angeklagten dafür: Er habe mit dem Bekannten im Garten getrunken. Schließlich habe dieser die leeren Pfandflaschen eingesammelt, um davon neues Trinken an der Tankstelle zu kaufen. Dann sei er verschwunden und der Angeklagte habe ihn nie wieder gesehen. Er könne nicht erklären, wie die Flasche in den Raum gekommen sei und habe nichts mit der Tat zu tun. Diese Aussage musste er aber ändern, nachdem sich aus dem Spurensicherungsprotokoll herausstellte, dass die Wasserflasche einer Schulmitarbeiterin gehörte. Sie hatte also die ganze Zeit im Raum gestanden, war dort angefasst und von einem Ort zum anderen gehoben worden. Er sei mit eingebrochen, gab der Angeklagte daraufhin nach einer kurzen Beratung mit seinem Anwalt zu. Mit dem Diebstahl des Safes habe er aber nichts zu tun, denn er sei „so voll“ gewesen, dass er zwischendrin aufgehört habe und zurück in den Garten gegangen sei. Den Safe habe er nicht herausgenommen, er wisse auch nicht, was damit passiert sei. Das Geld habe er auch nicht gestohlen. Am Ende wurde beschlossen, das Verfahren zunächst auszusetzen, um den Bekannten sowie weitere Zeugen vorzuladen.