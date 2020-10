Annett und Michael Rischer stellen grünes Herz Afrikas vor

Am 9. Und 10. Oktober, jeweils 19 Uhr, finden die vom März verschobene Veranstaltung „Uganda – Im Grünen Herzen Afrikas“ im Schloss Mühltroff im Kospothsaal statt.

Die damals erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit, die vom 20. März gelten für den 9. Oktober, die vom 21. März für den 10. Oktober. Restkarten gibt es nur nach vorheriger Reservierung beim Förderverein Schloss Mühltroff unter Telefon 036645/2 18 11.

Den Bildervortrag gestalten die Kameraleute Annett und Michael Rischer aus Pausa, die bekannt sind für ihre zahlreichen Reisen in ferne Länder, aber auch ihre vielfältigen sozialen Engagements in Afrika und in Südamerika. Die Zuhörer können virtuell mitgehen auf eine faszinierende Reise und das „Grüne Herz Afrikas“ besichtigen.

Kaum ein anderes Land Afrikas hat so eine Vielfalt zu bieten wie Uganda. Besuchen kann man den Murchinfall. Im Kibale Forest erlebt man die Begegnungen mit Schimpansen und anderen Tieren. Den Kazinga-Kanal geht es mit dem Boot entlang, vorbei an riesigen Herden von Elefanten, Flusspferden und Kaffernbüffeln. Höhepunkt ist das Trekking zu den Berggorillas im Gebirge zum Kongo. Aber auch das Leben auf dem Land mit all seinen Problemen findet im Vortrag seinen Platz genauso wie Hilfsprojekte gezeigt werden.