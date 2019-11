Donnerstagabend in Wolfersdorf. Einwohner des Orts, die meisten von ihnen sind älter, haben sich in einer Kneipe zur Einwohnerversammlung zusammengefunden. Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) hört zu, was ihnen auf der Seele liegt.

Es geht um Kleinigkeiten wie kaputte Lampen, einen gefällten Baum oder Schlaglöcher. Aber es geht auch um das große Ganze. Die Wolfersdorfer haben Angst. Angst, dass das Leben aus ihrem Dorf verschwindet. Der Bahnhof verfalle, der Dorfsaal, das kulturelle Zentrum des Ortes, ebenso, sagen sie. Es ist spürbar: Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, der Frust steigt. Wie wird es erst in ein paar Jahren hier aussehen, fragen sie. Wenn die letzten Jungen weggezogen sind, weil sie hier keine Perspektive mehr sehen. Gleichzeitig streiten Landkreis und Freistaat weiter um das Azubi-Ticket. Klar ist, dass das Azubi-Ticket kein Allheilmittel ist, um dem Bevölkerungsrückgang im Landkreis entgegenzuwirken. Doch wäre die überfällige Einigung ein Zeichen an die Jugendlichen: Seht her, wir tun etwas, um dafür zu sorgen, dass ihr hier bleiben wollt. Es wäre ein Zeichen für den ländlichen Raum. Die Bürger erwarten zurecht, dass die Politik bei solchen Problemen Lösungen findet und sich nicht in machttaktischen Spielchen verliert. Gleichzeitig muss man sich aber auch eingestehen: Politik hat nicht die Aufgabe, sich um alles zu kümmern. Vielerorts wird beklagt, dass der Zusammenhalt nicht mehr so da sei wie früher. Dass die Veranstaltungen und Feste weniger würden. Doch hier hilft kein Warten auf jemanden, der etwas tut. Denn etwas tun, dass können nur die Menschen vor Ort selbst. Sich in Vereinen engagieren, wie es so viele auch in Wolfersdorf unermüdlich tun. Als Unternehmer nicht über fehlende Auszubildende jammern, sondern aktiv auf die Jugendlichen zugehen, wie bei der Berufsmesse in Berga. Oder wie am Vorlesetag einfach etwas Zeit schenken. Geschichten vortragen, zusammenkommen, miteinander erzählen. Gemeinschaft erleben. Das ist es doch, was den ländlichen Raum auch ausmacht. Und das Gefühl von Ohnmacht verschwinden lässt.