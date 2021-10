Apfelfest auf dem Rittergut Kleingera

Kleingera. Das haben die Organisatoren geplant.

Das Rittergut Kleingera öffnet am Samstag, 9. Oktober, um 13 Uhr für das traditionelle Apfelfest seine Tore.

Der Verein zum Erhalt des Rittergutes hat einen Kunsthandwerkermarkt organisiert. Außerdem dreht sich an dem Tag alles um den Apfel, wird angekündigt. Verschiedene Apfelsorten würden ausgestellt. Es gebe Apfelkuchen und Apfelsaft zu verkosten, außerdem Apfelschalentee und Apfelglühwein. Aus den Äpfeln, die an den mehr als 40 Bäumen in der Kleingeraer Streuobstwiese wachsen, werde am Vormittag Saft gewonnen.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Kleingärtner biete sich die Gelegenheit, Äpfel mosten zu lassen. Dazu komme die Mosterei Grimm vor Ort. Anmeldungen unter Telefon 0172/9095387 seien jedoch zwingend erforderlich.

Es gebe wieder ein Projekt mit der Trias-Schule Elsterberg. Eine Schulklasse werde bereits am Freitag vor Ort sein, um bei der Apfelernte zu helfen. Die Schüler würden anschließend eine Führung über das Gutsgelände bekommen, während der sie viel über die Geschichte des Rittergutes Kleingera erfahren.