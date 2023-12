Zeulenroda-Triebes Die Thüringer Fernwasserversorgung saniert die Vorsperre der Talsperre Zeulenroda, weil sie verschlammt. Was gerade getan wird.

Die Arbeiten an der Vorsperre Riedelmühle der Talsperre Zeulenroda gehen dem Ende zu. Seit 50 Jahren schützt sie die Talsperre vor der sogenannten Verlandung, dass ealso durch angespülten Unrat – Schlamm, gelöste Gesteine, Äste, Laub und so weiter –, der sich in der Talsperre absetzt, die Talsperre langsam voller wird und nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann.

Talsperre Zeulenroda schützt die gesamte Bevölkerung in Thüringen

Derzeit werde an der Vorsperre viel bewegt, schreibt die Thüringer Fernwasserversorgung, und meint damit vor allem sogenannte Sedimente, also den schlammartigen Unrat, der durch die Zuflüsse angespült wird. Seit dem Frühjahr bereits baggert man ihn aus und lagert ihn in einen Bereich südwestlich der Stauwurzel – dem Bereich, in dem der Zufluss in die Talsperre fließt – um. So will man wieder mehr freien Stauraum bekommen.

Die Vorsperre aus der Luft im Juni 2023, nachdem das Wasser abgelassen wurde, als die Arbeiten zur Sedimentberäumung aber noch bevorstanden Foto: Marcus Daßler / Bildfeuer

„Dadurch kann die Vorsperre auch in Zukunft ihre Funktionen wieder vollständig gewährleisten“, schreibt die Fernwasserversorgung und die Weida wieder ungehindert Wasser in die Vorsperre spülen. Das sei wichtig, da die Talsperre Zeulenroda die gesamte Bevölkerung in Thüringen schütze, indem sie Hochwasser zurückhalte und der „Niedrigwasseraufhöhung“ diene – also Wasser für Zeiten mit weniger Regen, wie den Sommer, zurückhält. Am Wasserstand in der Talsperre, also dem Stauspiegel, soll sich durch die Bauarbeiten aber nichts ändern.

Während bereits Anfang 2023 Bäume gefällt werden konnten, startete man mit dem Beräumen der Sedimente witterungsbedingt im Mai. Besonders anspruchsvoll sei, dass alles im laufenden Betrieb geschehe, Vor- und Talsperre also weiter ihre Funktion erfüllen.

1800 Lkw-Ladungen voller Schlamm und Co.

Bereits 2022 hatte man den Stauspiegel der Vorsperre – also den Wasserstand – abgesenkt und Straßen für die Baufahrzeuge zu und in dem Bereich gebaut, in dem nun die Sedimente weggeschafft werden, um sie anderswo zusammenzutragen. In den vergangenen fünf Monaten habe man so bereits 32.500 Kubikmeter – oder 1800 Lkw-Ladungen je 18 Kubikmeter – entfernt und einen 15.000 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Hügel geschaffen, den man im Frühjahr standorttypisch bepflanzen will.

Begonnen wurde im November auch mit der neuen Grundschwelle. „Dabei handelt es sich um ein 210 Meter langes, dammartiges Querbauwerk, das im normalen Betrieb unter der Wasseroberfläche liegen wird“, erklärt die Fernwasserversorgung. Diese Grundschwelle soll in Zukunft den Platz für die Sedimente räumlich abgrenzen und dafür sorgen, dass die Vorsperre das Wasser besser reinigen kann. Zudem werde es durch sie einfacher, in Zukunft Schlamm, Matsch und Co. zu beseitigen.

Die aktuellen Arbeiten an der Vorsperre aus der Luft gesehen. Deutlich sichtbar sind die Straßen, die man für die Baufahrzeuge anlegte. Foto: Marcus Daßler / Bildfeuer

Fertigstellen will man die neue Grundschwelle in den nächsten zwei Monaten. Außerdem will man noch einige Sicherungsarbeiten am Fuß des neuen Hügels und im restlichen Bereich vornehmen.

Wasser soll ab dem Frühjahr 2024 wieder angestaut werden

Wenn dann die aufwändigen Bauarbeiten fertig sind und die Straßen für die Baufahrzeuge wieder zurückgebaut wurden, gehe man davon aus, ab Frühjahr 2024 wieder Wasser anzustauen, so die Fernwasserversorgung. Dann wolle man auch die Funktion der bereits eingebauten Zwischenauslässe im Entlastungsbauwerk prüfen. Sie machen es möglich, dass statt 1,5 Kubikmeter pro Sekunde zukünftig mehr als fünf aus der Vorsperre abgelassen werden können.