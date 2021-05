Arbeiten an Ferngasleitung bei Greiz liegen im Zeitplan

Gommla/Waldhaus. Der Abschnitt Gommla-Daßlitz ist bis auf kleine Restarbeiten fast fertiggestellt. Ab Mitte Mai geht es in Waldhaus weiter.

Die Arbeiten der Ferngas Netzgesellschaft mbH in der Region sind mit die umfangreichsten, die die Region in den vergangenen Jahren gesehen hat. Von Zeulenroda-Triebes über Langenwetzendorf, der zu Neumühle gehörenden Bretmühle und Gommla war oder ist sie in Arbeit. Vorbereitungen gibt es auch schon in Waldhaus, wo die Bauarbeiten richtig Mitte Mai starten sollen, um sich dann bis nördlich von Reudnitz zu ziehen.

Auf der Baustelle. Foto: Tobias Schubert

Und selbst diese Abschnitte sind nur Teile einer größeren Maßnahme. Über insgesamt rund 125 Kilometer zwischen Limbach und Niederhohndorf bei Zwickau wird die Erdgasleitung 442 erneuert. Das wurde nötig, weil die Leitung bereits aus den 1950er-/1960er-Jahren stammt, wie Andreas Aumüller von der Netzgesellschaft erklärt. Das Projekt soll bis 2024 laufen und insgesamt 180 Millionen Euro kosten, im Greizer Bereich rund 16 Millionen Euro.

„Der Wintereinbruch hat etwas für Verzögerung gesorgt“, erklärt Projektleiter Philipp Egle. Das bedeute aber nur ein paar Tage, nicht Wochen oder gar Monate. In rund einem Monat sollen die Arbeiten zwischen Gommla und Daßlitz, dem Bauabschnitt acht, fertiggestellt werden, wobei hier und da auch danach noch kleinere Restarbeiten, wie das Aufbringen von Mutterboden, nötig werden. Von Zeulenroda kommend, ist die Leitung bereits erneuert. An anderer Stelle, der Landesstraße zwischen Neumühle und Greiz, soll in der übernächsten Woche die Leitung unter der Weißen Elster verlegt werden, gibt Egle einen zeitlichen Überblick. Ähnliches ist für die Talsperre Zeulenroda bereits realisiert.

Andreas Aumüller (links), verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, und Projektleiter Philipp Egle an der Baustelle in Gommla. Foto: Tobias Schubert

Im Bereich Gommla liegt die Leitung inzwischen bereits unter der Bundesstraße, die Arbeiten laufen aber auf beiden Seiten der Straße noch weiter. In rund 1,20 Meter Tiefe – unter der Bundesstraße nochtiefer – werden sie verlegt. Das geschieht zum größten Teil in der bereits bestehenden Trasse, um die Eingriffe in die Natur möglichst gering zu halten. Aumüller und Egle betonen auch, dass die Arbeiten zwar massiv aussehen, bereits nach kurzer Zeit aber fast nichts mehr davon zu sehen sein werde, weil buchstäblich Gras über die Sache wachsen werde. Von den Arbeiten ungefähr zwischen Zoghaus und der Station Daßlitz ist inzwischen schon fast nichts mehr zu sehen. „Dafür ist die Infrastruktur vor Ort nun für die nächsten Jahrzehnte gesichert“, so Aumüller.