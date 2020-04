Die Agentur für Arbeit in Gera.

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Quote lag im März bei 5,5 Prozent. Die Auswirkungen der Krise sind in den Zahlen aber noch nicht enthalten.

Arbeitslosenzahl in Greiz sank vor Corona leicht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitslosenzahl in Greiz sank vor Corona leicht

Die Arbeitslosigkeit hat sich laut der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera im Geschäftsstellenbezirk Greiz von Februar auf März um 64 auf 1481 Personen verringert. Das waren 30 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im März 5,5 Prozent. Sie war damit genau so hoch wie im Vorjahresmonat. Dabei meldeten sich 349 Personen neu oder erneut arbeitslos, drei mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 408 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-11).

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1244 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 31 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 1117 Abmeldungen von Arbeitslosen (–15). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um sieben Stellen auf 351 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 185 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im März 89 neue Arbeitsstellen, 28 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 260 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 54.

Die Arbeitsagentur weist allerdings darauf hin, dass die Zahlen immer an einem festen Stichtag in der Monatsmitte erhoben werden, diesmal der 12. März, die Auswirkungen der Corona-Krise sind in den Zahlen deswegen noch nicht erhalten.