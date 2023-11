Arbeitslosigkeit im Landkreis Greiz steigt minimal

Symbolfoto: Die Agentur für Arbeit in Gera.

Greiz Die Arbeitslosenquote liegt dennoch unter Thüringer Schnitt. So viele Menschen waren im Landkreis Greiz im November 2023 ohne Arbeit.

Die Arbeitslosigkeit im Bereich des Greizer Geschäftsstellenbezirks (Region Greiz und Zeulenroda-Triebes) ist laut Agentur für Arbeit – Thüringen Ost von Oktober auf November minimal gestiegen.

Insgesamt waren 1563 Menschen ohne Arbeit, das sind 26 mehr als im Oktober und 87 mehr als im November vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im November glatt sechs Prozent, vor einem Jahr waren es noch 5,7 Prozent.

292 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 13 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 264 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 19 im Vergleich zum Vorjahr).

Seit Jahresbeginn gab es gegenüber dem Vorjahr unverändert insgesamt 3261 Arbeitslosmeldungen. Dem gegenüber stehen 3240 Abmeldungen von Arbeitslosen – ein Plus von 187.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist laut Agentur im November um 16 Stellen auf 329 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es aber 73 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im November 85 neue Arbeitsstellen, 55 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 569 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 35.

Mit der Quote von sechs Prozent liegt der Geschäftsstellenbezirk Greiz allerdings noch unter dem Durchschnitt in Thüringen, wenn auch nur leicht. Er betrug 6,4 Prozent und insgesamt hatten sich in Thüringen 20.952 Menschen arbeitslos gemeldet.

Zum Vergleich: In der Stadt Gera waren 9,3 Prozent aller zivilen Erwerbspersonen ohne Arbeit, im Saale-Orla-Kreis 5,5 Prozent und im Altenburger Land 8,6 Prozent.