Greiz/Zeulenroda. Wenn die Vogtlandhalle Greiz, wie am Samstag, hoffnungslos ausverkauft ist, gastiert hier ein veritabler Star oder eine regional ganz große Nummer.

Ganz schön aufgeregt „tobte“ Ramona Schneider durch den Backstage-Bereich der Greizer Vogtlandhalle. Ordnete hier ein Kostüm, hielt kurz für ein paar nette Worte bei Hallen-Chefin Melanie Staege inne und sauste weiter zu fragenden Eltern. Immerhin 80 Kinder und Jugendliche sowie 16 Muttis und Vatis tanzten am Samstagnachmittag im Rahmen der großen „kess“-Gala vor ausverkauftem Hause in der Vogtlandhalle. In der Pause gab es für die Chefin des Ensembles ein wenig Korrekturbedarf, aber auf Nachfrage erzählte sie der OTZ, dass sie schon ganz zufrieden sei mit dem Auftritt ihrer Akteure.

Gala des „kess“-Kinder- und Jugendballetts Zeulenroda gibt es gleich dreimal

„Seit vielen Jahren sind wir immer im Januar mit unserer Gala in Greiz zu Gast, am 10. Dezember wurde die Gala erstmals im Pausaer Bürgerhaus gezeigt, heute sind wir in Greiz. Und in Reichenbach kann man unser Spektakel nochmals am 20. April im Neuberinhaus erleben“, sagt Ramona Schneider. Sie ist die Frau, die vier Tage die Woche mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen trainiert. Angesiedelt ist ihr Kinder- und Jugendballett im Zeulenrodaer Jugendzentrum „Römer“. Hervorgegangen ist es bereits 1991 aus der damaligen Tanzgruppe des Pionierensembles Zeulenroda.

Voll ausverkaufte Vogtlandhalle Greiz: Tänzerinnen und Tänzer werden bejubelt

„Wir arbeiten ein ganzes Jahr an neuen Choreografien; unsere Programme werden immer wieder durch neue Tänze ergänzt“, erläutert die Trainerin, die Kinder etwa ab vier Jahren einlädt, in der Tanzgruppe erste Schritte zu unternehmen. Auf der Bühne erlebten die verzückten Zuschauer, darunter viele Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkels, aber auch ehemalige Tänzer und Tänzerinnen, ein zauberhaftes Programm auf höchstem tänzerischen Niveau. Die jüngsten Protagonisten waren gerade einmal fünf Jahre alt, die ältesten (abseits der tanzenden Muttis und Vatis) waren Mitte zwanzig.

Beim sehens- und hörenwerten Medley aus der Disko-Zeit ging die Post nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum so richtig ab. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt

Erstmals filmische Einspieler ins Programm integriert

Neben den tänzerischen Höhepunkten – immerhin 29 Tanznummern wurden auf die Bühne gepackt – zeigten die Macher diesmal auch spannende filmische Einblicke ins Trainingsgeschehen und ließ die Tänzerinnen und Tänzer, Choreografen und Helfer in Einspielern selbst zu Wort kommen. Immer wieder wurde bei diesen Filmschnipseln deutlich, was die Faszination des Tanzens ausmacht, was der Anspruch des Laien-Balletts ist und wie ernst man dieses Hobby nehmen muss, um eine so hohe Qualität zu erreichen. Auch ehemalige Tänzerinnen gaben ihre Statements ab und immer wieder lauteten die Aussagen „Tanzen ist einfach mein Leben“. Man beschwor Zusammenhalt und Freude, aber auch die große Anstrengung, die hinter den wunderbaren Tänzen liegt. Gebastelt wurden die Filmeinspieler übrigens von einer ehemaligen Tänzerin und dem aktuellen technischen Leiter des Neuberinhauses Reichenbach, Philip Meister.

Irish Dance ist für die „kess“-Tänzerinnen und -Tänzer ebenfalls ein prägender Teil des Repertoires - zur großen Freude des Publikums. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt

Buntes Tanzprogramm des „kess“-Ensembles aus Zeulenroda deckt breites Repertoire ab

Seit 2000 trägt Ramona Schneider allein die künstlerische Verantwortung. Die Choreografien werden von bewährten externen Choreografen erstellt. So wurde ein buntes Disko-Medley der 70er- und 80er-Jahre-Musik auf die Bühne gestellt. Eine Irish Dance-Choreografie fand riesigen Applaus, ebenso wie die Nummer zweier kleiner „Pippi Langstrumpf“-Tänzerinnen. Ziemlich modern wurde es bei einem Tanz zu „Run Boy Run“ von Woodkid. Ein Matrosentanz brachte maritime Anklänge in die Vogtlandhalle und bei einem solistischen Stuhltanz zeigte sich, dass Tanzen beileibe keine weibliche Domäne sein muss.

Chefin Ramona Schneider (r.) traf dabei in der Pause auch auf Aileen Spindler aus Wenigenauma, die fast 25 Jahre lang mit dem „kess“-Ensemble auf der Bühne stand. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt

Und als ein Dutzend noch recht kleiner Tänzerinnen feengleich in rosa Tüllkleidern auf der Bühne ihre Grazie zeigten, da fühlte sich auch Aileen Spindler aus Wenigenauma in alte Zeiten versetzt, in denen sie selbst bei derartigen Veranstaltungen mit auf der Bühne stand. „Ich habe 24 Jahre mitgetanzt und es ist schön, hier diesen Tanzenthusiasmus zu erleben“, sagt die junge Frau, die derzeit Mutterfreuden entgegensieht.