Nach Schließung der Geburtshilfeabteilung in Greiz sind nun viele junge Eltern auf die Nachbar-Region angewiesen.

Seit einigen Jahren bereits ist das Krankenhaus Greiz nicht mehr mit einer Geburtenstation ausgestattet. Deshalb weichen viele Eltern auf Krankenhäuser in Werdau, Gera oder Plauen aus. Das Plauener Helios-Vogtlandklinikum, in dem nach 132 Babys aus Ostthüringen 2022 im vergangenen Jahr nun schon rund 150 Babys aus der Grenzregion zu Sachsen geboren wurden, hat jetzt eine Bilanz für 2023 vorgelegt. Demnach gehört das Helios Vogtlandklinikum zu den beliebtesten Geburtskliniken der Region. 2023 kamen hier 802 Babys – geboren von 789 Frauen – zur Welt.

Unter den Neugeborenen waren wie schon 2022 13 Zwillingspaare. In diesem Jahr hatten die Jungen wieder deutlich die Nase vorn. 424 Jungen stehen in der Statistik 378 Mädchen gegenüber. Das schwerste Baby wog stattliche 5.150 Gramm. Das größte Baby maß stolze 58 Zentimeter. Der Juni erwies sich mit 86 Geburten als der geburtenstärkste Monat, während im Dezember die wenigsten Geburten – 45 an der Zahl – verzeichnet wurden.

Beliebteste Babynamen sind Mila und Luca

Bei den Mädchen ist Mila im Jahr 2023 der beliebteste Babyname gewesen – siebenmal wurde der Name vergeben. Je sechs Mädchen bekamen die Namen Emilia, Lina oder Mara, fünfmal wurden Neugeborene Anna, Clara, Helena und Paula genannt.

Bei den Jungen setzte sich der Name Luca (achtmal) vor Theo und Henry (je sieben) knapp durch. Je sechsmal wurden Kinder Anton, Ben, Fritz, Finn oder Leon genannt. Die Vorjahresfavoriten Emma und Paul schaffen es in diesem Jahr gar nicht in die Top-Platzierungen.

Von Anfang an in guten Händen: Wohlfühlatmosphäre und Sicherheit rund um die Geburt

Das Helios Vogtland-Klinikum Plauen legt großen Wert darauf, werdende Familien von Anfang an mit Wohlfühlatmosphäre und Sicherheit rund um die Geburt zu umsorgen. Interessierte Eltern haben die Möglichkeit, sich am 1. und 3. Dienstag jeden Monats (ab 17 Uhr) bei den Elterninformationsabenden umfassend über die Geburtsklinik zu informieren. Ein erfahrenes Team aus Hebammen, Fachärzten der Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin, Anästhesisten und Pflegefachpersonal sind vor Ort, um eine sichere und angenehme Geburt zu gewährleisten. Neben der Stillberatung und der Neugeborenen-Vorsorge bietet ein Rückbildungskurs am Klinikum gezielte Übungen, um Müttern bei der Rückkehr zum früheren Wohlbefinden zu unterstützen. Die hohe Qualität der Versorgung und die familiäre Atmosphäre machen das Helios Vogtland-Klinikum Plauen zur ersten Wahl für werdende Eltern.

Auch für Frühchen ist man im Plauener Krankenhaus gerüstet. Im Vorjahr gab es wie schon 2022 sechs Frühchen aus Ostthüringen, die in Plauen das Licht der Welt erblickten.