Greiz. Die Eishalle Greiz war lange ein Zankapfel. Doch nun hat sich gezeigt, dass die Freizeitanlage gut gefragt ist. Was noch zum Erfolg fehlt.

Moritz, Felix und Luise Kießling aus Greiz haben die Ferien genutzt und sich auf der Eissportfläche ihrer Heimatstadt ein wenig sportlich betätigt. Eine sicher gute Idee in Zeiten der trüben Witterung der vergangenen Tage. Die drei Greizer wurden mit großem Bahnhof empfangen - Eismeister Jan Fleischer, die Chefin der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD), Mandy Gläser, und Eishallen-Maskottchen „Pinguin Jan“ begrüßten die Gäste nach dem Ticketkauf. Denn sie hatten die Eintrittskartennummern 14.999, 15.000, 15.001 in der laufenden Saison 2023/24. So wurde Felix seinem Namen gerecht und konnte sich als Jubiläumsgast glücklich über ein kleines Präsent freuen.