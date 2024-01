Greiz. Das „kess“-Kinder- und Jugendballett hat am Samstag eine gigantische Show abgeliefert. Was in Zeulenroda an Qualität einstudiert wird, ist grandios.

Es war für alle Besucher ein wunderbarer tänzerischer Genuss: Die Gala des „kess“-Kinder- und Jugendballetts war eine Show der Extraklasse. Fast dreißig aufwendige Tanznummern und professionelle Videoeinspieler ließen die Welt der Tanzprofis aufblitzen. Und so wurden ganz sicher nicht nur die Verwandten und Bekannten der Teilnehmer bestens unterhalten, sondern auch alle Gäste ohne Bezug zum Ensemble, die einfach nur mal einen schönen Nachmittag verleben wollten.