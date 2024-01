Greiz. Teilnehmer einer Spezialhausführung erleben die eindrucksvolle Veranstaltungstechnik der Vogtlandhalle und bekommen höchst spannende Einblicke.

Seit ihrer Einweihung am 18. März 2011 gehört die Greizer Vogtlandhalle zu den bedeutendsten Kultureinrichtungen der Region. Über die eindrucksvollen technischen Möglichkeiten des Musentempels konnten sich am Sonntag die 28 Teilnehmer der Spezialhausführung „Veranstaltungstechnik“ informieren. Der technische Leiter der Vogtlandhalle, André Zien, und sein Team gewährten den Interessenten spannende Einblicke hinter die Kulissen, die den Augen des Publikums normalerweise verwehrt sind, und geizten nicht mit teilweise verblüffenden Informationen.

18 Millionen Euro für Bau der Vogtlandhalle

Zu Beginn der Führung stellte Zien, der bereits seit 1990 - damals noch im alten Theater - in leitender Funktion tätig ist, das Haus vor. „Die Vogtlandhalle wurde in einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren und mit einer Nettosumme von 18 Millionen Euro erbaut“, so der Technische Leiter. Im Vergleich dazu habe der Bau der Neuen Oper Erfurt, die eine ähnliche Platzkapazität wie die Greizer Vogtlandhalle hat und acht Jahre vorher eröffnet wurde, 75 Millionen Euro gekostet.

Halle wegen Hochwasserschutz erhöht gebaut

Der Spezialrundgang durch die Vogtlandhalle, die wegen des Hochwasserschutzes einen Meter über dem Niveau der Carolinenstraße steht und deren Kellerbereich in einer Wannenkonstruktion aus wasserdichtem Beton liegt, begann im Unteren Foyer und führte die Teilnehmer zunächst in das Obere Foyer mit der eindrucksvollen Glasfassade und den Tagungsräumen. „Hier finden beispielsweise auch die Stadtratssitzungen statt. Und wenn wir wieder eine Gastronomie im Haus haben, worüber wir guter Hoffnung sind, kann in diesen Räumen auch die entsprechende Versorgung erfolgen“, verrät André Zien. Die öffentlichen Räume in diesem Bereich sind alle Fußboden beheizt und klimatisiert. Bis zu 78.000 Kubikmeter Luft pro Stunde können hier umgewälzt und durch Frischluft versorgt werden. Weiter ging es zum Orchesterprobenraum der Vogtland Philharmonie, einem mit Asphalt Schallschutzraum, damit beispielsweise „die 120 Dezibel beim Proben des Boleros nicht im Großen Saal zu hören sind.“

Techniker Tino Schmidt (hockend) mit Teilnehmern des Rundgangs im Druckboden-Saal unter der Bühne. © Gerd Zeuner | Gerd Zeuner

Nach der Visite der vier Großraumgarderoben und der Regieräume erfuhren die Rundgangteilnehmer in der Studiobühne und über der großen Bühne einiges über die Beleuchtungs- und Aufzugstechnik der Säle. Allein in der Studiobühne sorgen 48 Scheinwerfer für das richtige Licht, während in der Großen Bühne 96 bis zu zwei Kilowatt starke Strahler für lichttechnische Effekte sorgen. Nach dem Gang über den Schnurboden, der eigentlich keiner mehr ist, sondern ein Rollboden, weil die Mechanik über hunderte Rollen läuft, ging es hinab in den Druckboden-Saal und dem Pumpenraum neben dem beeindruckenden Wasservorratsbehälter, in dem sich 150.000 Liter Löschwasser für den Fall der Fälle befinden.

Lichttechniker Peter Schmidt (4. von links) erläutert Teilnehmern des Rundgangs die Beleuchtungstechnik über der großen Bühne. © Gerd Zeuner | Gerd Zeuner

Im großen Saal des Hauses erlebten die Teilnehmer der Führung in einer Demonstration das Zusammenspiel von Bühnen-, Beleuchtungs- und Audiotechnik. Abschließend wurde den Interessenten auf und hinter der Bühne weitere technische Möglichkeiten gezeigt.

Die Rundgangsteilnehmer zeigten sich sowohl von der Haustechnik als auch Veranstaltungstechnik durchaus beeindruckt und nahmen viele Informationen mit nach Hause.

Rundgang-Teilnehmer erleben Regie-Cockpit

Zu den Teilnehmern der Spezialführung gehörte Beate Sauerstein aus Teichwolframsdorf mit ihren Enkeln Pepe (8) und Phil (6) aus Gera. „Wir waren schon öfters zu Veranstaltungen in der Vogtlandhalle und hatten im Dezember das Weihnachtsmärchen in der Vogtlandhalle besucht“, verriet die Teichwolframsdorferin. „Beim Weihnachtsmärchen war für die Jungs, vor allem für unseren Pepe, die Handlung Nebensache. Sie waren vollauf von den Licht- und technischen Spezialeffekten bei der Aufführung begeistert“, verrät Beate Sauerstein weiter. Deshalb hat sie sich mit den Jungs für die Spezialhausführung angemeldet. Und den beiden Knaben hat der Rundgang natürlich sehr gefallen, vor allem, weil sie am Ende der Führung noch im Regie-Cockpit neben der großen Bühne die Technik bedienen durften.

Die nächste Spezialhausführung „Veranstaltungstechnik“ in der Greizer Vogtlandhalle findet am 28. Mai statt. Rechtzeitiges Anmelden garantiert die Teilnahme!