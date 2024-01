Greiz. Deshalb ist der Hilfstransport Greiz-Brest schon Sonntag losgefahren, um eine Lieferung für krebskranke Kinder nach Weißrussland zu bringen.

Entgegen der ursprünglichen Planung hat sich der Verein Hilfstransport Greiz-Brest darauf verständigt, schon am späten Sonntagabend abzufahren. „Das Risiko, durch die angekündigten Proteste und damit verbundenen Autobahnblockaden unseren Transport extrem zu verzögern oder im schlimmsten Fall nicht durchführen zu können, ließ uns deshalb 23 Uhr in Greiz aufbrechen“, teilte Thomas Scheffel vom Verein mit. Auf einer fast leeren Autobahn in Richtung Dresden/Görlitz fuhr der Konvoi gegen 2.30 Uhr über die deutsch/polnische Grenze. Nach 650 gefahrenen Kilometern in der Nähe der polnischen Stadt Lodz wurde um 9.30 Uhr ein einstündiger Schlafstopp bei minus elf Grad Celsius eingelegt.