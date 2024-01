Die Berufsausbildungsbörse kombiniert mit einer Jobbörse in Zeulenroda war so gut besucht, dass die Parkplätze auf dem Gelände und in der Nähe nicht ausreichten. Auch Arndt Fritzsche (r.) von der Stadtapotheke Zeulenroda konnte sich im vergangenen Jahr über mangelnde Besucher nicht beklagen. © OTZ | Conni Winkler