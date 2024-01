Zeulenroda. Krippenspiel 2.0: In der Dreifaltigkeitskirche haben am Sonntag rund vierzig junge Leute die Story um Jesu Geburt in ein Musical-Spektakel gekleidet

Vierzig junge Leute haben am Sonntag in der Zeulenrodaer Dreifaltigkeitskirche das Krippenspiel aufgeführt. Wer nun glaubt, man sei etwas spät dran gewesen, mag damit recht haben, aber eben nun ein bisschen. Denn natürlich kam das Krippenspiel auch in der Stadtkirche am Heiligabend im Gottesdienst zu Gehör. Und ja, hier ist Gehör auch der richtige Ausdruck, denn einer schönen Tradition folgend, wird das mit der Krippe und Jesus nicht nur gespielt, sondern auch gesungen – und zwar ziemlich professionell.