Der Czerwenka-Finanz-Cup in Greiz vereint zwei Fußball-Vereine für ein unvergessliches Wochenende.

Greiz steht vor einem außergewöhnlichen Fußballereignis. Denn der Czerwenka-Finanz-Cup kündigt sich für das Wochenende vom 12. bis 14. Januar 2024 an. In einer beispiellosen Zusammenarbeit haben sich der Greizer SV und der SV Blau Weiß 90 Greiz zusammengeschlossen, um dieses Turnier in Greiz auszutragen. Das Ergebnis sei ein Sportfest, das die ganze Stadt in seinen Bann ziehen werde, heißt es seitens des SV Greiz.