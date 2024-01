Das Wasser ist wieder weg, die Elster hat sich in ihr Bett zurückgezogen. Seit Beginn dieser Woche können Autofahrer wieder gefahrlos am Elsterufer-Parkplatz ihr Gefährt abstellen. Das Thema Hochwasser hat sich - vor allem wegen der trockenen Witterung - vorerst wieder erledigt, zumindest in Greiz. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt