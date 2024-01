Landkreis Greiz. Verhungern muss sicher keiner am Samstag beim Tannenbaumversteigern der Feuerwehr Naitschau. In Greiz rüstet man zum Sonderstadtrat. Das und mehr kurz und knapp.

Am Sonnabend, ab 19 Uhr, geht es bei den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehr Naitschau wieder heiß her. Im Bürgerhaus „Zur Sonne“ kommt der letzte Tannenbaum symbolisch unter den Hammer. Los geht‘s am Samstag, um 19 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kann auch mit mitgebrachten Essen bezahlt werden. Die Torten oder Cerealien (es können auch Kleinigkeiten zum Snacken sein) werden dann an den Meistbietenden versteigert. Das Geld geht zu Gunsten der Naitschauer Feuerwehr.