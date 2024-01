Greiz/Zeulenroda-Triebes. Regionale Unternehmen verschiedener Branchen solidarisieren sich mit den Landwirten. Das sind ihre Beweggründe.

Sebastian Prediger vom gleichnamigen Forstunternehmen in Zeulenroda-Triebes sagt, dass viele Dinge im Argen liegen würden. Auch ihm, als Firmenchef, würde die stets zunehmende Bürokratie und der Verwaltungsaufwand belasten. Da genau diese Dinge im täglichen Arbeitsaufwand viel Zeit und Kosten in Anspruch nehmen würden. Im Nebengewerbe betreibt er eine kleine Landwirtschaft und ist so hautnah mit den Problemen der Landwirtschaft verbunden. Auch deshalb war er unter denjenigen, die auf die Straße gegangen sind und er schloss sich dem Konvoi der Traktoren der Landwirte im Saale-Orla-Kreis an.