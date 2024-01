Greiz. Der ambitionierte Pianist Daniel Heide hat im Unteren Schloss Greiz zum dritten Abend im Zeichen Beethovens eingeladen, flog aber auch zu Bach und Händel.

32 Sonaten für Klavier hat Ludwig van Beethoven in seinem Leben geschrieben. Nicht wenige davon, wie Pianist Daniel Heide am Samstag zu berichten wusste, bereits zu Zeiten, in denen er nur noch wenig oder gar nichts mehr hörte. Das galt auch für die drei Sonaten, die Heide im Rahmen seines dritten Beethoven-Abends im Festsaal des unteren Schlosses Greiz ausgewählt hatte. Vor einem erlesenen, aber überaus kunstsinnigen Publikum konnte der Weimarer mit Spielfreude und Agilität überzeugen. Auf den Tasten des Förster-Flügels ließ er seine Finger flitzen.