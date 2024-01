Zeulenroda-Triebes. Heidi Henze zu den Protesten und den Sympathisanten

Als ich mit den Menschen gesprochen habe, merkte ich ganz deutlich, dass es ihnen nicht einfach nur um Sympathie mit den Landwirten geht, sondern sie viel mehr zum Ausdruck bringen wollen. Es geht ihnen um große Ganze, um die allgemeine Stimmung unter den Menschen und auch um die Angst, nicht zu wissen, wie es weitergehen wird. Die Blitzaktionen der Bundesregierung machen ihnen Angst. Die CO2 Steuer auf den Sprit und gleichzeitig aber die Streichung der Förderung beim Kauf eines E-Fahrzeuges. Es würde ihnen vorkommen, als soll das, was viele von ihnen in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, bewusst kaputt gemacht werden soll, sagte ein Gesprächspartner. Sie sind unzufrieden, wollen Sicherheit und Kontinuität. Unter ihnen aber auch junge Leute, die gerade anfangen sich eine Existenz aufzubauen. Sie werden mächtig hin und her geschüttelt. Eines aber sollte sicher sein: Die Landwirte und ihre vielen Sympathisanten gehen längst nicht aus Freude auf die Straße. Hier geht es ums große Ganze, um mehr als Streichungen von Subventionen.