Ronneburg. Anwohner aus Ronneburg, Raitzhain und Paitzdorf beklagen seit Monaten nächtlichen Krach. Jüngst machen sich Vertreter Luft in der Einwohnerfragestunde im Rahmen der Ronneburger Stadtratssitzung

Es ist nach Unternehmensangaben die größte Einzelinvestition in der fast 100-jährigen Firmengeschichte der aus Bayern stammenden Unternehmensgruppe Karl Bachl - die Errichtung des Steinwolle-Dämmstoffwerkes am Standort Ronneburg. Seit Herbst 2022 ist es in Betrieb. „Aus natürlichen Gesteinen entstehen wärme- und schallisolierende, nicht brennbare Dämmstoffe unter hohem mechanischem und energetischem Aufwand“, erklärt Betriebsleiter Cornelius Riehle.