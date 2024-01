Greiz. Der Landschaftspark entlang der Elster in Greiz ist ein Refugium der besonderen Art. Im Winter kann man hier besondere Beobachtungen machen.

Neben den „Gerippen“ der zahlreichen alten Bäume kann man entlang der mit Schnee „eingezuckerten“ Wiesen laufen und dabei tolle Blicke auf Wahrzeichen der Stadt entdecken. So kann man das Obere Schloss aus einem besonderen Blickwinkel bestaunen oder den kräuselnden Rauch aus dem Küchenhaus am Sommerpalais beobachten.

Der Parksee liegt schnee- und eisbedeckt in einer winterlichen Ruhe und eröffnet durch die knorrigen Äste der umstehenden Bäume einen Blick auf den Gegenhang mit dem weithin sichtbaren Weißen Kreuz. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt

Auch ein Gang zum eis- und schneebedeckten Parksee ist in diesen Tagen lohnenswert, reicht doch der Blick bis zum Gegenhang, an dem das berühmte „Weiße Kreuz“, eigentlich „Sophienkreuz“ prangt. Fürst Heinrich XX. Reuß Aelterer Linie ließ das Kreuz im Jahre 1838 zum Gedenken an seine viel zu früh an einem Schlaganfall verstorbene erste Ehegattin, Prinzessin Sophie Maria Theresia zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg errichten, die von diesem Ort aus gern auf ihre Wahlheimat im Thüringischen geblickt haben soll. Gerade einmal 29 Jahre alt wurde die Blaublütige. Seit 1952 steht das Kreuz, zu dem man gut hinwandern kann, unter Denkmalschutz und bietet einen herrlichen Blick auf Greiz und die einst fürstliche Parkanlage.