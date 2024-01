Greiz. Anja Günther liebt die Kalligraphie und taucht kontemplativ in die Kunst der Schönschrift ein. Ihr Wissen und die beruhigende Art der Langsamkeit gibt sie in Greiz in einem Kurs weiter.

Die Kunst des schönen Schreibens scheint aus der Mode gekommen zu sein. Geschrieben wird größtenteils per Tastatur. Mehr noch, die Schönschrift ist nicht mehr Teil des Lehrplans. Kinder bekommen frühzeitig Tablets für den Unterricht in die Hand. Doch im Schreiben mit der Hand liegt eine große Kraft. Sie bringt den Schreibenden dazu, das zu Papier Gebrachte zu verinnerlichen. Geht es gar um die Kunst des schönen Schreibens, die Kalligraphie, zwingt sie den Federführenden zur Ruhe. Deshalb ist Kalligraphie gut für Gestresste. Kalligraphin Anja Günther aus Greiz weiß das längst und gibt ihr Wissen in einem Kalligraphiekurs für Erwachsene und Kinder weiter.