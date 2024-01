Greiz. Erstmals zeigt Steffen Gans seine fotokünstlerischen Bilder in der „Greikantine“ in Greiz. Was den Handwerker zu seinen Schnappschüssen treibt.

Von morgens bis oft spät in den Abend ist Steffen Gans auf den Beinen. Als selbstständiger Meister führt er seit 2010 mit seiner Schwester Kerstin einen Handwerksbetrieb für Heizung und Sanitär. In seiner knapp bemessenen Freizeit widmet sich der gebürtige Greizer aber am liebsten seinem Hobby, der Fotografie. Und das sehr erfolgreich, wie seine erste Personalausstellung in der „Greikantine“ der Vogtlandwerkstätten beweist.