Greiz/Zeulenroda-Triebes.

Wanderfreunde Greiz sind am Mittwoch wieder unterwegs

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins und der freien Greizer Wandergruppe treffen sich zum zweiten Teil der Wanderung „Auf den Höhen von Greiz“ – diesmal geht es rechts der Weißen Elster entlang. Treffpunkt ist am Mittwoch, dem 17. Januar, um 9 Uhr, an der Blumenuhr am Greizer Park. Von dort aus geht es zu einer rund elf Kilometer langen Wandertour, dem Elsterperlenweg folgend, mit kurzen mittelmäßig schweren Anstiegen zu den berühmtesten und schönsten Aussichten über Greiz. Die Mittagseinkehr ist in der „Parkgaststätte“ geplant.

Linke in Greiz laden am Montag zum Bürgergespräch ein

Am kommenden Montag, dem 15. Januar sind die Greizer Bürger eingeladen, der örtlichen Linkspartei ihre Meinung zur aktuellen Politik kund zu tun – und zwar im Bürgerbüro an der Carolinenstraße. Ab 15 Uhr stehen Mitglieder des Greizer Stadtrates und des Kreistages Greiz der Fraktion „Die Linke“ Rede und Antwort. „Alle sind herzlichst eingeladen, mit uns gemeinsam über aktuelle Fragen der Kommunalpolitik in unserer Stadt und in unserem Kreis Greiz zu diskutieren“, sagt Linken-Stadtratsfraktionschef Holger Steiniger, der darauf hinweist, dass man sich aus telefonisch melden kann, unter der Rufnummer 03661/456154.

Meisterstücke der Tischlerbranche in Zeulenroda zu bestaunen

Zehn angehende Tischlermeister und eine Tischlermeisterin beenden ihren zweijährigen Meistervorbereitungslehrgang in der Handwerkskammer für Ostthüringen. Neben den schriftlichen Prüfungen ist die Anfertigung eines Meisterstückes wesentlicher Bestandteil der Meisterausbildung. Traditionell werden die Meisterstücke nach Prüfungsabnahme öffentlich ausgestellt. Die Meisterstücke können am Dienstag, dem 23. Januar von 10 bis 17 Uhr und am Mittwoch, dem 24. Januar von 9 bis 16 Uhr im BTZ Zeulenroda der Handwerkskammer Ostthüringen, in der Heinrich-Heine-Straße 45, von allen Interessenten besichtigt werden.

Langfinger kriegen Einbruch im Landkreis Greiz nicht hin

In Wünschendorf haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zwischen dem 10. und 11. Januar versucht in ein Geschäft in der Poststraße einzudringen. Eindeutige Beschädigungen an der Tür des Geschäfts zeigten, dass die unbekannten Täter hier versuchten in das Geschäft zu gelangen, jedoch ihre Tat nicht vollenden konnten. Die Polizei Greiz bittet um Zeugenhinweise, wer in besagter Nacht Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat hilfreich sind. Hinweise werden unter 03661/6210. erbeten.

Linke in Zeulenroda gedenken der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Die Linkspartei in Zeulenroda-Triebes und die „Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft in Thüringen“ gedenken am Sonntag, dem 14. Januar, um 10 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Zeulenroda-Triebes der 1919 ermordeten Sozialisten Karl-Liebknecht und Rosa-Luxemburg. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, heißt es in einer Erklärung der Linkspartei, die Frank Höhn geschickt hat..

Für den 26. Januar lädt die Oberschule Pausa zwischen 15 und 18 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Dieser Nachmittag bietet Informationsmöglichkeiten für Eltern, die in Klasse 4 eine Entscheidung zum weiteren Bildungsweg ihrer Kinder treffen. Es gibt nach Auskunft der Schule Einblicke in die umfassende Arbeit der Oberschule Pausa. Zudem ist der „Tag der offenen Tür“ regelmäßig auch Treffpunkt für ehemalige Schüler und Kollegen.