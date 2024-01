Greiz. Unternehmer und Gründer im Landkreis Greiz können sich nach Terminvereinbarung an diesem Tag im Januar kostenlos beraten lassen.

Wer eine brillante unternehmerische Idee hat, dem aber noch der Fahrplan für eine erfolgreiche Unternehmensgründung fehlt, für den bietet der Landkreis Greiz Unterstützung an. Auch bereits etablierte Unternehmer, die fachliche Beratung suchen, finden hier Antworten auf ihre Fragen.

Gemeinsam mit der Thüringer Aufbaubank (TAB), der ThEx Enterprise Thüringen sowie der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera (IHK) hält die Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz ein kostenfreies Beratungsangebot am Mittwoch, 17. Januar, bereit. Auf die individuelle Situation zugeschnitten beantworten die Berater aufkommende Fragen unter anderem zu Existenzgründung, Selbstständigkeit, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Hilfe beim Einstieg in die Selbstständigkeit bietet dabei die ThEx Enterprise Thüringen. Wenn es um Geschäftskonzepte, Finanzierungspläne und fachkundige Stellungnahmen zum Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld geht, ist sie der richtige Ansprechpartner. Die TAB berät vorrangig zu Förderprogrammen, zu den Themen Investitionen, Vorfinanzierung von Betriebsmitteln oder zur Finanzierung von Unternehmensgründungen und -übergaben. Zusätzlich bietet die IHK eine Vielzahl von Hinweisen an.

Für die Vereinbarung eines persönlichen Beratungstermins reicht eine Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz unter Telefon 03661/ 876 427 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@landkreis-greiz.de. Die Einzelgespräche finden dann individuell mit den jeweiligen Beratungspartnern statt, auf Wunsch telefonisch, per Mail oder in einer Videoberatung.