Pölzig. Eine Lücke im Veranstaltungskalender der Gemeinde füllt ein kleiner Verein. Was er sich hat einfallen lassen und was Mitglieder im Vorjahr schafften.

Das Weihnachtsbaumverbrennen kommt ursprünglich aus Schweden und wird am St. Knuts-Tag, dem 13. Januar, gefeiert, an dem die Bäume bei einem Dorffest verbrannt werden. An diesem Tag endet in den skandinavischen Ländern die Weihnachtszeit. Just am Sonnabend ging auch ein großer Haufen Holz am Teich in Pölzig in Flammen auf.