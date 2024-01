Greiz. Warum es gut ist, als Eltern jungen Menschen bei der Orientierung zu helfen und wieso eine Vorstellung von der Zukunft hilfreich ist.

Ich kann ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Nachwuchs orientierungslos in die Zukunft blickt. Abitur in der Tasche und keinen Plan, was er machen soll. Auswahl zu groß, Zukunft zu ungewiss. Fähigkeiten unerprobt, weil Schule nicht praxisnah ist. Hätte ich ihn doch bloß zu diesen Berufsorientierungen geschleift, wabert es durch mein Hirn, als ich die 13-jährige Leonie Oertel zur Berufsorientierungsmesse im Landkreis Greiz begleite. Diese junge Dame weiß zumindest schon mal die Richtung. Die Eltern begleiten sie, diskutieren mit, empfehlen, raten ab.

Auch bei Leonie sind die Vorstellungen von der Zukunft noch sehr vage. Was das Leben so kostet? Sie zuckt mit den Schultern. Praxiserfahrungen? Ein paar Stunden im Rahmen einer Praxiswoche in der Schule hat sie absolviert. Sie weiß, dass Metallarbeiten nichts für sie sind. Leonie reitet, zieht Pferdewirtin oder Tierarzthelferin in Betracht. Aber in die Landwirtschaft? Lieber nicht. Die Zukunft dieser Branche wird auch gerade heiß diskutiert.

Also so ganz unverständlich ist die Orientierungslosigkeit der Jugend nicht, wenn ich bedenke, dass wir alle uns um die Zukunft sorgen. Warum sollten Jugendliche dann einen Plan für die Zukunft haben, wenn wir den selbst nicht haben?