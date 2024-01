Mühlhausen/Paitzdorf. Mehrere Titel, Meisterschafts-Medaillen und Top-Platzierungen für die Bogensportler des BSV Paitzdorf

Mit ihrer Teilnahme an den Hallen-Landesmeisterschaften des Thüringer Bogensportverbandes (TBSV) in Mühlhausen sind die Bogenschützendes BSV Paitzdorf überaus erfolgreich in die Wettkampfsaison des neuen Jahres gestartet. An den Titelkämpfen nahmen über 200 Sportler aus dem ganzen Freistaat teil, darüber hinaus gingen einigen Gastschützen aus Hessen und Sachsen-Anhalt an den Start. Die Paitzdorfer waren mit 13 Bogenschützen im Alter von neun bis 53 Jahren vertreten. Die Ostthüringer erkämpften vier Meistertitel, mehrere Silber- und Bronzeplatzierungen und gewannen in einer Altersklasse die Mannschaftswertung.