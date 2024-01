Greiz. Fast 300.000 Euro muss der Kreis Greiz 2023 in den Abriss von baufälligen Häusern stecken. Ob er das Geld wiedersieht, ist fraglich.

Schrottimmobilien, also baufällige Gebäude, um die sich der Eigentümer nicht mehr kümmert oder kümmern kann, bleiben ein großes Problem im Landkreis Greiz. 2023 musste der Kreis fast 300.000 Euro in die Hand nehmen, um als sogenannte Ersatzvornahme baufällige Häuser abzureißen oder Schäden an ihnen zu beheben, die zur Gefahr für beispielsweise Fußgänger wurden. Ob der Landkreis das Geld wiederbekommt oder auf den Kosten sitzen bleibt, ist unsicher. Oft reagieren die Eigentümer, die in vielen Fällen im Ausland sitzen, nicht auf Schreiben, wenn sie überhaupt auffindbar sind.

Mit rund 240.000 Euro wurde ein Großteil der Summe verwendet, um Gebäude abzureißen. Der Rest des Geldes wurde für Straßen- oder Fußwegabsperrungen (rund 25.000 Euro), die Beseitigung von Gefahren wie Putzschäden oder herabstürzende Teile (rund 11.000 Euro) und notwendige Gutachten (rund 5000 Euro) ausgegeben.

Bauherren im Landkreis Greiz halten sich weiter zurück

Aus der Übersicht der Bauaufsicht des Landkreises im Jahresrückblick geht außerdem hervor, dass die Bauherren vielleicht auch durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine weiter vorsichtig bleiben. So erteilte die Behörde 2023 lediglich 83 Genehmigungen für den Bau von Wohnungen, im Vorjahr waren es mit 160 noch fast doppelt so viele gewesen. Auch Genehmigungen für sogenannte „sonstige Bauvorhaben“, also beispielsweise Garagen oder Wintergärten, gingen mit 93 noch einmal deutlich zurück, nachdem sie bereits im Vorjahr mit 141 einen Tiefstand in den vergangenen Jahren erreicht hatten. In den Bereichen Industrie und Gewerbe (55 Baugenehmigungen), Landwirtschaft (vier) und Kindergärten und Schulen (vier) bestätigt sich der Trend: Sie alle lagen im unteren Bereich des Durchschnitts aus den vergangenen Jahren.