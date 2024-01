Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Immer mal wieder ist die Vergabe kommunaler Aufträge ein Reizthema. Firmen von hier, die Menschen in Lohn und Brot bringen, sind ein schützenswertes Gut!

In Zeiten, in denen in der regionalen Wirtschaft vieles ein paar Wege geht, die zu denken geben, und in Zeiten, in denen beispielsweise das lokale Baugeschehen wegen Zinserhöhungen, Inflation und politischer Unsicherheiten beinahe zum Erliegen kommt, ist der Blick auf kommunale Aufträge ganz besonders angebracht. Die Firmen, die vor Ort ihre Gewerbe- und Körperschaftssteuer entrichten, sind ein schützenswertes Gut. Denn sie sind es, die das Wohl und Wehe von Städten und Gemeinden ausmachen. Ihre Steuern sind es, von denen die Kommunen ihre nur noch kärglichen freiwilligen Aufgaben finanzieren können.

Kleine Firmen bilden auch im Landkreis Greiz das Rückgrat der Dörfer und Städte

Umso mehr erstaunt es, dass sich an einem Thema wie dem Baumschnitt im öffentlichen Raum ein derartiges Potenzial findet, bei dem die Profifirmen die Nase rümpfen. In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf tut man gut daran, die Kritik der Unternehmer ernst zu nehmen. Denn sie bilden letztlich das Rückgrat der Orte, werden immer wieder auch gebeten zu helfen, wenn mal der Kindergarten Geburtstag hat oder die Feuerwehr ein Fest veranstaltet. Wer in seinem Dorf keinen Auftrag mehr bekommt und vielleicht gar noch erlebt, dass nicht der Kollege aus dem Nachbardorf bedacht wird, kommt zu Recht ins Grübeln. Der viel besprochene „Greizer Weg“, bei dem man sich in kommunalen Vergaben auf hiesige Firmen stützen möchte, ist ein vernünftiger Ansatz.

Auch bei klammer Haushaltslage: Der billigste Anbieter kommt langfristig oft teuer zu stehen

Natürlich kann man die Gemeinden verstehen, die in immer enger werdenden finanziellen Rahmen zu agieren haben. Da ist jede Einsparung eine willkommene Gelegenheit. Am Ende geht es aber um das „wirtschaftlichste“ Angebot und nicht per se um das „billigste“. Das kann auf Dauer teuer werden, wenn es zu Lasten der lokalen Firmen geht.