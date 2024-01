Gera. Geteilte U 19 beim Fördervereinsturnier auf Rang drei. Der „Rest“ des Teams qualifiziert sich für die Futsal-Landesmeisterschaft.

Platz drei haben die A-Junioren des JFC Gera beim gutbesetzten Hallenfußballturnier des Fördervereins Kinder- und Jugendfußball in der Panndorfhalle belegt. Der Tagessieg ging an den ZFC Meuselwitz (32:12 Tore/12 Punkte) vor dem FSV Zwickau (18:7/11). Dahinter ordnete sich der von Philipp Schlebe betreute JFC-Nachwuchs (23:11/10) ein, der mit Torwart Mika Schlundt, Levin Reimann und Magnus Bräunlich drei U 17-Kicker in seinem Aufgebot hatte.