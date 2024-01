Greiz. Mit recyceltem Altpapier aus Greiz lässt sich Vieles herstellen, auch ein künstlerisch hochwertiger Kalender.

Kunst aus und auf Altpapier? Geht das? Wenn es nach der Koehler-Papierfabrik in Greiz geht auf jeden Fall. Denn dort entsteht bereits seit zehn Jahren jährlich ein Kunstkalender, der zeigt, welche hohe Qualität das recycelte Papier aus Greiz inzwischen genießt.

Kooperation mit jungem Künstler aus dem Schwarzwald

Für 2024 hat man dafür mit Kilias Knispel zusammengearbeitet, einem jungen Künstler und Designer aus dem Schwarzwald, der auch unter dem Pseudonym „MTKilias“ bekannt ist.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt der Werke von Kilias Knipsel“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Diese ermöglichten es ihm, seine Gedanken und Ansichten präzise und genau zum Ausdruck zu bringen. Weil er persönlich habe freier arbeiten wollen, habe sich der 26-jährige Schwarzwälder im Frühjahr 2022 nach einem Produktdesign-Studium an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe für den Beruf des freien Künstlers entschieden. Seither konnte er bereits mehrere eigene Ausstellungen realisieren und es folgten Kooperationen mit Kunstgalerien, wie der international tätigen Kunst-Onlineplattform Carré d’artistes.

Porträts junger Menschen für Kalender verwendet

Im Kalender enthalten sind nun vor allem Porträts von vorwiegend junger Menschen, die Ruhe und innere Einkehr ausstrahlen. „Wichtig ist mir die freie und ehrliche Kommunikation zwischen uns Menschen“ so Kilias Knispel. Symbolhaft dafür setze er Frauen und Männern gefährlich wirkende Hörner auf und wickele menschliche Zungen um die Hörner einer Kuh. „Er setzt damit die beiden Organe gleich, denn beide sind feinfühlige sensible Kommunikationsorgane, die es zu nutzen gilt“.

Gedruckt wurden die Werke auf einer Auswahl an Fein- und Recyclingpapieren aus der Koehler-Fabrik in Greiz. Diese seien aufgrund ihrer Bedruckbarkeit und Haptik genutzt worden. „Die verschiedenen Oberflächen und Prägungen verleihen dem Kalender eine besondere Anmutung“, schreibt die Papierfabrik.