Greiz. Warum mich die Karikatur Hitler mit Engelsflügeln dermaßen zum Lachen brachte, dass ich keine Luft mehr bekam und zu welchen Gedanken mich das veranlasste.

Als mir Ulf Häder, der Direktor der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz, die Kataloge vergangener Triennalen in die Hand drückte, wogen sie recht schwer in meinen Armen. Passt zum Großereignis Triennale, dachte ich. Ob wohl auch der Inhalt schwer wiegt? Abends setzte ich mich auf die Couch und blätterte stundenlang in den Katalogen mit Karikaturen. War gar nicht so geplant. Wollte nur kurz hineinschauen. Doch sie fesselten mich. Ließen mich schmunzeln, mit der Stirn runzeln oder laut auflachen.