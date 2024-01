Triebes. Anfang Januar loderten die Flammen aus dem Dach des einstigen „Thüringer Hofes“ Triebes im Landkreis Greiz. Am Montagabend hat es nun erneut dort gebrannt.

Gerade einmal acht Tage her war der Brand am ehemaligen „Thüringer Hof“ in Triebes – Montagnacht, kurz nach 23 Uhr, wurde die Feuerwehr Triebes erneut zur Ruine gerufen, weil das nur noch rudimentär stehende Gebäude erneut brannte. Augenzeugen berichten davon, dass wieder Flammen aus dem Gebäude schlugen.