Amtsgericht an einem Tag geschlossen

Das Amtsgericht Greiz teilt mit, dass es aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung am 22. Januar geschlossen bleibt. Für dringende Notfälle ist das Amtsgericht an diesem Tag aber unter der Telefonnummer 03661/61 50 erreichbar.

Après Ski Party in Hohndorf

Am Samstag, dem 20. Januar, steigt in Hohndorf auf dem Sportplatz die Après Ski Party 2024. Ab 18 Uhr werden Hits für die Kinder gespielt, ehe anschließend auch die Erwachsenen ihr Können auf der Tanzfläche unter Beweis stellen können.

Familienwanderung in Bernsgrün

Der Feuerwehrverein Bernsgrün lädt alle Wanderfreunde aus nah und fern zur 19. Familienwinterwanderung am Sonntag, 21. Januar, ein. Start ist um 13 Uhr vor dem Feuerwehr- und Vereinshaus Bernsgrün. Bei der Tour wird es durch Wald und Flur um Bernsgrün gehen. Da die Wanderung bei jedem Wetter durchgeführt wird, sind wetterfeste Kleidung und geländetaugliches Schuhwerk notwendig.

Sonntagsgespräch im Museum Reichenfels fällt aus

Das Sonntagsgespräch des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereins zu Hohenleuben im Museum Reichenfels am

21.Januar, 10 Uhr, im Museum Reichenfels entfällt. Die Referentin Iris Haist von der e.o.plauen-Stiftung kann ihren Vortrag „e.o.plauen – Erich Ohser und seine Figuren Vater & Sohn“ krankheitsbedingt nicht halten.

Kartenvorverkauf für Fasching in Hohenleuben läuft

Die Jüngsten des Hohenleubener Carnevalsverein (HCV) sind schon jetzt ganz ungeduldig und fiebern ihrem Auftritt entgegen © Christian Roßram | Christian Roßram

Für die Faschingsveranstaltungen der 41. Saison ist der Kartenvorverkauf angelaufen. Die Hohenleubener Narren haben die diesjährige Saison unter das Motto: „Der Käpt‘n und das Meer sind blau, es schifft sich ein der HCV“ gestellt. Kartenvorbestellungen für die Veranstaltungen zum Nachthemdenball in Wildetaube (20. Januar), 1. Prunksitzung (27.1.), Seniorenfasching (28.1.), Larv Päräid (2. Februar), 2. Prunksitzung (3. Februar- nur noch wenige Restkarten), Kinderfasching (4. Februar- nur Tageskasse), 3. Prunksitzung (9. Februar), 4. Prunksitzung (10. Februar), Rosenmontagsknüller (12. Februar) sind unter Kartenvorbestellung bei Anika Bittner 0152/52 83 81 07 oder Anette Hirsch 036622/7 15 85 oder unter tickets@hcv-onleim.de möglich. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen findet im Reußischen Hof am 20. Januar von 10 bis 12 Uhr statt.

Neuer Netzwerker für Jugendarbeit in Greiz

Mit Jahresbeginn 2024 vollzog sich in der Netzwerkstelle für Jugendarbeit- und Jugendsozialarbeit im Haus der Beratung, Kirchplatz in Greiz, ein personeller Wechsel. Thomas Lange ist der neue Ansprechpartner in Sachen Netzwerkarbeit im Landkreis Greiz. Er folgt damit auf Frau Pamela Viertel, die eine neue Aufgabe in der Carolinenschule übernommen hat. Thomas Lange ist nicht nur neu in der Netzwerkarbeit, sondern generell neu in der Stadt – und im Landkreis Greiz. Nach entsprechender Einarbeitung und Strukturierung der Aufgaben in der Netzwerkarbeit wird auch die Internetseite der Netzwerkstelle (www.jugendarbeit-greiz.de) aktualisiert sowie überarbeitet. Um diese zukünftig auch aktuell halten zu können, bittet Herr Lange um Zusendung von Veranstaltungsterminen im Bereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit unter der E-Mail netzwerkstelle@diakonie-greiz.de.

