Greiz. Warum der Auftritt der Vogtlandwerke Besucher der Grünen Woche gezielt in die Thüringenhalle und an die Stände aus dem Landkreis Greiz lockt

Die Fotobeutel der Vogtlandwerke sind der Renner in der Thüringen-Halle der Grünen Woche in Berlin. Seit 18 Jahren gehen die Beutel mit dem eigenen Foto weg wie warme Semmeln, heißt es seitens der Vogtlandwerke. Vom 19. bis 28. Januar 2024 können Besucher in der Thüringen-Halle am Stand des Landkreises Greiz sich dieses Souvenir sichern. Die Leiterin der Werbung der Vogtlandwerke aus Zeulenroda erklärt, warum die Beutel nach wie vor angeboten werden.