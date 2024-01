Triebes. Des einen Freud‘, des anderen Leid: Während Autofahrer über den Schneefall fluchen, haben Kinder in Triebes viel Spaß damit.

Während die Autofahrer der Region wahrscheinlich über den anhaltenden Schneefall am Mittwochabend und am Donnerstag, 18. Januar, fluchten, weil er für Verspätungen, kleinere Sperrungen oder rutschige Unterfangen auf den Straßen führte, hatten die Grundschüler in Triebes viel Freude damit.

In ihrer Hofpause tobten sie im Schnee und machten für den Fotografen sogar ein paar Schneeengel und hatten dabei sichtlich Spaß.

Lange werden sie aber wahrscheinlich keine Freude an der weißen Pracht haben. Schon für den Wochenanfang ab 22. Januar sind wieder Plusgrade angekündigt, die den Schnee wohl wieder schnell wegschmelzen lassen werden.