Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein besonderer Film und Berufswahlangebot für Schüler: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Besonderer Film im Greizer Kino

„Das Lehrerzimmer“ von Regisseur Ilker Catak ist der nächste Streifen, der in der Reihe „Der besondere Film“ des Filmclubs Casino und des Greizer Kinos im UT99 gezeigt wird. Die deutsche Produktion aus dem Jahr 2023 läuft am Mittwoch, 24. Januar, gleich dreimal – um 14.30, 17 und 20 Uhr. Das Drama, das auch mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, handelt von der jungen Lehrerin Leonie, die an ihrer Schule zwischen die Fronten kommt.

Volkstanz auf dem Kulturhof Zickra bei Berga

Einen Volkstanz organisiert das Team vom Kulturhof Zickra wieder am Samstag, 20. Januar, in der Kulturstätte im Bergaer Ortsteil. Ab 18 Uhr gibt es ein gemeinsames Abendessen, ab 19 Uhr kann zur Musik des Künstlers „Louis“ getanzt werden. Wer danach noch Lust zum Musizieren hat, kann auch eigene Instrumente und Noten für eine Session mitbringen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für den Musiker und die Saalnutzung gebeten.

Greizer Jugendhilfeausschuss tagt

Die nächste Sitzung des Kreis-Jugendhilfeausschusses findet am Mittwoch, 24. Januar, ab 17.30 Uhr im Förderzentrum Carolinenschule, in der Aula im Untergeschoss, statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Besichtigung des Förderzentrums unter anderem die Fortschreibung des Jugendförderplans 2022/2023, einschließlich der Teilplanung „Kinderschutz und Frühe Hilfen“ für 2024 sowie die Neufassung der Annex-Richtlinie des Landkreises Greiz und dabei die vierte Änderung der Richtlinie zur Gewährung von Annex-Leistungen nach dem SGB VIII ab 01-2024.

21-Jähriger wirft volle Mülltonne auf eine Straße in Greiz – Auto kann gerade so ausweichen

Eine volle 120 Liter Mülltonne nutzte ein 21-jähriger junger Mann am Mittwochabend, 17. Januar, gegen 22.40 Uhr als Wurfgeschoss und schmiss sie auf die August-Bebel-Straße im Bereich des Einkaufmarktes. Ein heranfahrendes Auto konnte gerade so noch bremsen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Glücklicherweise ist laut Polizei aber niemand zu Schaden gekommen. . Die hinzugerufenen Polizeibeamten identifizierten den verantwortlichen 21-Jährigen, der mit anderen Menschen unterwegs war, und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei unbekannt, ob weitere Fahrzeugführer durch das Geschehen gefährdet wurden. Sollte das der Fall sein, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/62 10 bei der Greizer Polizei zu melden.

Dienstagsführung im Sommerpalais Greiz

„Bücher als Anwendungsbereich der Gemäldereproduktion“ ist die nächste Dienstagsführung im Greizer Sommerpalais betitelt. „Schon im 16. Jahrhundert wurden ganze Bücher der Wiedergabe von Gemäldereproduktionen gewidmet. In der Greizer Hofbibliothek sind mehrere solcher Publikationen vorhanden, die während der Führung vorgestellt werden“, schreibt das Sommerpalais dazu. Los geht es am 23. Januar um 12.30 Uhr.

Den richtigen Job finden

Was soll ich werden? Vor dieser Frage und damit vor der Entscheidung, welche Berufsausbildung oder welches Studium passend ist, stehen jedes Jahr tausende Schulabgänger. Und die Palette an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten ist riesengroß. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Thüringen Ost hält deswegen ein Angebot parat, mit dem sie Jugendliche durch umfassende Hilfen bei der Berufswahl unterstützen will. Von Psychologen entwickelte Tests prüfen die Eignung für bestimmte Berufs- und Studienfelder, geben Impulse für den weiteren Orientierungsprozess und können helfen, Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Der Berufspsychologische Service bietet an den Standorten in Jena und Gera Termine in den Winterferien vom 12. Februar bis 16. Februar für einen Berufswahltest an. Teilnehmen können Schüler ab 14 Jahren mit dem Ziel, eine Berufsausbildung aufnehmen zu wollen. Künftige Abiturienten ab Klasse elf können in der Ferienwoche den studienfeldbezogenen Beratungstest in folgenden Bereichen absolvieren: Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Informatik/ Mathematik, philologische Studiengänge, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften.

Die Testverfahren dauern jeweils circa zwei bis drei Stunden und finden in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit in Jena oder Gera statt. Bis zum 6. Februar kann man sich anmelden, für Gera unter der Telefonnummer 0365/85 72 99 oder der E-Mail-Adresse Thueringen-Ost.BPS@arbeitsagentur.de

Nachtrodeln auf dem Rötlein-Schulberg

Ganz spontan lädt der Zeulenroda-Triebeser Kinder- und Jugendverein „Römer“ am Samstag von 16 bis 21 Uhr zu einem Nachtrodeln auf dem Rötlein-Schulberg in Zeulenroda-Triebes ein. Eingeladen sind alle großen und kleinen Winterfreude, die Spaß auf den flinken Kufen haben. Mitzubringen ist ein Untersatz, der gut auf dem Schnee bergab flitzt.

Das Nachtrodeln ist stets ein Höhepunkt für Jung und Alt am „Römer“ auf dem Rötlein-Schulberg in Zeulenroda-Triebes. © Christoph Schwertling | Christoph Schwertling

red