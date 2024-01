Zeulenroda-Triebes. Heidi Henze versteht, dass die Jugend mitreden möchte

Ich würde es gar nicht schlecht finden, wenn Stadt, Planer und die Nutzer der zukünftigen Skater- und BMX-Anlage näher zusammenrücken. Erstens wäre man dann genau an dem hochgepriesenen Mitbestimmungsrecht der Jugend, würde ihre Vorstellungen auf alle Fälle kennen und müsste erklären, was möglich ist und was eben nicht geht. Die jungen Leute hingegen würden in einem aktiven Prozess eingebunden sein. So bekommen sie hautnah mit, wie es läuft mit der deutschen Bürokratie oder eben auch die Möglichkeit, das vorhandene Geld auszugeben. Klar wird schnell ein Urteil abgegeben, über die Jugend, die nichts tut und mehr. Aber genau das ist es nicht. Ich finde, dass die Jugend mit eingebunden werden soll und das nicht nur zu Gesprächen, sondern eben auch bei der Suche nach Entscheidungen. Und wenn die nicht in ihrem Sinn getroffen werden können, dann sollte es als Pflicht der Entscheider angesehen werden, den jungen Leuten es klar und verständlich zu erklären. Bitte keine Hinhaltetechnik, denn die Jugend macht eine Erfahrung fürs Leben, die haften bleibt.