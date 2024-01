Weida. Am Liebsdorfer Teich haben am Montag Schnitt- und Fällarbeiten durch den Bauhof begonnen.

Am Montag hat in Weida eine größere Baumpflegeaktion begonnen. Am Liebsdorfer Teich werden laut Stadtverwaltung Weida zahlreiche Bäume „massiv eingekürzt und zum Teil gefällt“. Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es, dass im Zuge der Maßnahme rund 40 Bäume verschnitten und drei Bäume gefällt werden.

Zur Frage nach Ersatzpflanzungen heißt es, dass diese bereits in Schömberg stattgefunden hätten. Die Arbeiten am Liebsdorfer Teich seien schon länger geplant gewesen und würden nach Abstimmung mit Fachfirmen in Eigenregie durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Ursprünglich für zwei Wochen geplant, wird sich der Abschluss der Arbeiten durch die Witterung wohl etwas nach hinten schieben, heißt es aus der Stadtverwaltung.