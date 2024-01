Greiz. Ein Streit im Straßenverkehr ist in Greiz aus dem Ruder gelaufen. Die Situation eskalierte und es flogen die Fäuste.

Ein Streit zwischen einem Spaziergänger und einem Paketzusteller gipfelte in Greiz am Donnerstag in einer handfesten Auseinandersetzung. Laut Polizei hatte der 44-jährige Fußgänger den Zusteller gegen 13.15 Uhr im Bereich Franz-Feustel-Straße/Rauner Straße darauf angesprochen, dass der 29-jährige Fahrer soeben entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße fahre.

Die Situation eskalierte schließlich derart, dass der Paketzusteller den Spaziergänger schlug. Die Polizei wurde informiert und der Sachverhalt angezeigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.