Berga. In Berga will man, dass sich die Schüler wieder mehr bewegen und nutzt dafür das „Jahr des Schulsports“ für viele Ideen.

Bei Kindern kommt heutzutage die Bewegung oft zu kurz. Laut der Techniker-Krankenkasse bewegt sich nur jedes fünfte Kind in Deutschland die empfohlene Stunde täglich moderat oder intensiv. Vier von zehn sitzen aber täglich mehr als zwei Stunden vor dem Fernseher, am Computer oder Handy. Kinder in anderen europäischen Ländern seien wesentlich aktiver.