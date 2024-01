Zeulenroda-Triebes. Diakonie Carolinenfeld Greiz betreibt seit einem guten Jahr das Schullandheim inmitten der Natur und lockt viele Gäste aus nah und fern

Gut ein Jahr nach der Übernahme des Schullandheimes in der Pfefferleite in Zeulenroda-Triebes durch die Diakonie Carolinenfeld Greiz blicken Anja Baumert (Hausleitung) und Rita Winterfeld (Pädagogische Leitung) zuversichtlich ins neue Jahr. Vor einem Jahr hat die Diakonie Carolinenfeld Greiz das Schullandheim in Zeulenroda-Triebes aus den Händen der Stadt Zeulenroda-Triebes als Betreiber übernommen. Sie sind mit der Resonanz zufrieden.